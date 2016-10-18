Набрать четыре пункта. Ярмоленко назвал задачу "Динамо" на матчи с "Бенфикой"

Киевское "Динамо" должно набирать четыре очка в двух матчах против "Бенфики", если хочет выйти из группы в Лиге чемпионов.

Об этом заявил вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко на пресс-конференции накануне матча против португальского клуба, сообщает Sport Arena.

"Если мы хотим выходить из группы, то нам нужно завтра зарабатывать три очка. Или же в двух матчах добыть четыре пункта, все это понимают", — сказал Ярмоленко.

"Сильная сторона многих португальских команд — контроль мяча. "Наполи" тоже хорошо контролирует мяч, но в игре с "Бенфикой" им владели именно португальцы. Но мы хотим показать хорошую игру перед своими болельщиками, добиться результата и добыть три очка", — подчеркнул футболист.

Напомним, 28 сентября, в Стамбуле прошел матч второго тура Лиги чемпионов между местным "Бешикташем" и киевским "Динамо". Игра завершилась со счетом 1:1.