Sport Life во Львове: новая тенденция открытия фитнес-клубов

Похоже, что в симбиозе спорта и коммерции все больше набирает популярности и завоевывает позиции новая тенденция — открытие фитнес-клубов в торговых, торгово-развлекательных и бизнес-центрах. Подтверждение этому — успешно прошедший информационно насыщенный пресс-тур, организованный по поводу открытия еще одного фитнес-клуба Sport Life во Львове, который стал 49-м клубом сети Sport Life в стране.

Показательно, что первыми увидели и оценили новый фитнес-клуб Sport Life во Львове именно журналисты. Многочисленные представители местных и центральных средств массовой информации отметили знаковую тенденцию: вслед за Sport Life Львов УПА при бизнес-центре "Технопарк" и Sport Life Львов Черновола, расположенном на 2-х этажах торгового центра "Интер— Сити", новый фитнес-клуб тоже имеет привязку к бизнес-структуре.

И это — не случайно. Вот что сказал журналистам по этому поводу основатель сети клубов Sport Life Дмитрий Екимов:

— Стратегия нашей компании не меняется. Нам интересны все регионы, ведь фитнес нужен везде, мы налаживаем связи с застройщиками и девелоперами во всех городах и практически во всех видах коммерческой недвижимости — торговых, торгово-развлекательных, бизнес-центрах и т. п. И это — взаимовыгодно. Если наш фитнес-клуб входит в структуру торгово-развлекательных, торговых, бизнес-центров, то собственники увеличивают посещаемость объекта на 5-7%. Наши лучшие клубы генерируют поток в 1 000 000 посетителей в год. Таким образом, Sport Life становится не просто якорным, а супер-якорным арендатором!

В свою очередь, заслуженный финансист Украины, председатель Всеукраинского благотворительного Фонда "Мечты сбываются", меценат, предприниматель и инвестор Виталий Ломакович отметил: "Похоже, что наш Львов становится одним из лидеров не только IТ-индустрии Украины, но и фитнеса, ведь, кроме уже действующих, планируется открытие еще 4-х фитнес-клубов Sport Life. Приятно, что сеть фитнес-клубов №1 в Украине реализовывает столь мощный проект именно в нашем городе и при том — при коммерческой недвижимости. Это очень важная инвестиция в развитие здешней спортивной инфраструктуры, воспользоваться которой отныне сможет еще большее количество львовян и гостей города. Появление этих спортивных объектов станет поводом для активизации спортивного потенциала в регионе.