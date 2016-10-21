Ближайшие туры чемпионата все прояснят. Экс-нападающий "Динамо" намекнул, что Реброву грозит отставка

После последних провальных матчей киевского "Динамо" на внутренней арене и в Лиге чемпионов главному тренеру столичного клуба Сергею Реброву может грозить отставка.

Об этом заявил экс-форвард "Динамо" (1974-1979) Петр Слободян в комментарии "Львівській газеті".

"Очень трудно понять, что творится с "Динамо". Однозначно, что-то плохое. Команда проигрывает. Миллионы украинцев болеют за "Динамо" и часто разочаровываются. В чемпионате неудачи можно списать на плохой настрой игроков на соперника, на случайность. Но в Лиге чемпионов не может быть проблем с мотивацией!", — говорит футбольный эксперт.

"Болею за "Динамо" много лет, не одно десятилетие. Был болельщиком еще в 60-х годах прошлого века, а затем играл за этот клуб. Я знаю, что такое выступать за "Динамо" перед своими болельщиками, когда чувствуешь, что вся Украина за тебя. А сейчас не могу понять, почему "Динамо" дома не может выиграть у "Бенфики". Не вижу причин. Футболисты, которые выступают за сборную Украины, хорошего класса. Но что-то мешает им показывать хороший результат. Матч с "Бенфикой" был ключевым в этом розыгрыше Лиги чемпионов. После домашнего поражения, с такой игрой не вижу перспективы для "Динамо" в Европе. Более того, по игре "Заря" симпатичнее выглядит, чем "Динамо". И в чемпионате киевлянам еще нужно поработать, чтобы не пропустить вперед луганчан", — говорит бывший нападающий.

По его словам, сейчас "Шахтер" выглядит значительно лучше, чем все остальные команды чемпионата Украины.

"Динамо" на этом этапе не показывает конкурентный футбол. Посмотрим, смогут ли киевляне справиться с кризисом. Если нет, то "Динамо" предстоит еще побороться с "Зарей" за второе место. В этой ситуации не исключаю и отставки тренера "Динамо": он же отвечает за результат. Ближайшие несколько туров чемпионата могут все прояснить, — добавил Петр Слободян.

Напомним, промо домашнего поражения от "Бенфики" — 0:2 в Лиге чемпионов, "Динамо" теряло очки в домашних матчах с полтавской "Ворсклой" (0:2) и луганской "Зарей" (0:1), в гостях у "Шахтера" (1:1) и "Черноморца" (1:1).