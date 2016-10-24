Леоненко потролил экс-форварда "Динамо": поехал в Англию и все, нет Реброва

Бывший нападающий киевского "Динамо" (1992-1998) и сборной Украины (1992-1996) Виктор Леоненко жестко прошелся по игре столичного клуба, заявив, что форвард Андрей Ярмоленко не сможет реализовать себя в Европе, как в свое время провалился главный тренер Сергей Ребров.

Об этом он заявил в эфире канала "Футбол1".

"Ярмоленко необязательно забивать, ему создавать моменты нужно. Все говорят, что ему следует ехать в Европу и там начнет забивать. Но не начнет! Посмотрите, какие команды здесь и там", — говорит футбольный эксперт.

"Напомнить вам пример Реброва? Поехал в Англию — 59 матчей и 4 гола. И все, нет Реброва. А здесь, в Украине, ему залетало все", — говорит 47-летний Виктор Леоненко, который сыграл за "Динамо" 98 матчей и забил 61 гол.

Напомним, нападающий испанского "Бетиса" и сборной Украины Роман Зозуля с сарказмом и иронией потролил Леоненко: "Кроме как пить, ничего больше не можешь? Сходи в магазин, купи пиво".