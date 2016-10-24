"Снова стал челленджером". Владимир Кличко надеется до конца года завоевать титул чемпиона мира

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко надеется, что до конца года снова завоюет титул.

Об этом спортсмен рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет Boxing News.

В то же время он подчеркнул, что снова стал челленджером — боксером, который будет стараться заполучить один из чемпионских поясов.

"Я не готов сказать, какой конкретно, поскольку контракт еще не подписан. Но, надеюсь, до конца этого года поединок за титул состоится, и я снова стану чемпионом", — отметил супертяж.

Напомним, в ноябре 2015-го в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с британцем Тайсоном Фьюри, проиграл по очкам и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Бой-реванш несколько раз откладывался, потом западного спортсмена обвинили в употреблении кокаина. Позже соперник украинца отказался от двух завоеванных чемпионских поясов, чтобы заняться "восстановлением".