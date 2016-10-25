В "Динамо" рассказали о большом энтузиазме и надежде выйти плей-оф Лиги чемпионов

Несмотря на последнее место в группе после трех матчей, киевское "Динамо" будет бороться за выход в плей-оф Лиги чемпионов.

Об этом генеральный директор Резо Чохонелидзе рассказал в интервью изданию Sport.ua.

"Какие шансы на выход из группы в Лиге чемпионов? Еще разыгрывается 9 очков. Поэтому, поверьте, никто не теряет надежду. Если бы Ярмоленко реализовал шанс в Стамбуле — у нас было бы больше очков", — заявил футбольный специалист.

"То же самое матч с "Наполи" в Киеве. Все хотят играть в Лиге чемпионов и будут делать все для этого. У ребят есть очень большой энтузиазм. У нас нет никакого кризиса. Я вас уверяю. Это не кризис. Это обновление команды", — подчеркнул Чохонелидзе.

Напомним, по данным СМИ, руководство "Динамо" всерьёз задумывается над сменой главного тренера. В текущем сезоне динамовцы провально выступают в Лиге чемпионов, где за три матча набрали лишь одно очко. Кроме того, во внутреннем чемпионате "Динамо" под руководством Сергея Реброва демонстрирует блеклую игру и отпустило " Шахтёр " на 8 очков.