Гендиректор о лидерах "Динамо": не могут сами тянуть этот крест — нужна помощь остальной команды

Несмотря на временное падение игровых показателей, в киевском "Динамо" идет формирование нового состава и лидеров команды.

Об этом генеральный директор Резо Чохонелидзе рассказал в интервью изданиюSport.ua.

"В Академии "Динамо" есть много перспективной молодежи, которая в ближайшем будущем может пополнить первую команду. Я не буду называть фамилии, потому что так будет лучше. Но возьмите того же Виктора Цыганкова, который обладает невероятным даром и интеллектом. Как он ведет себя на поле, так и в жизни, он очень умен", — рассказал футбольный эксперт.

"Но надо сказать, что команда и костяк команды создается постепенно... И нельзя взять молодых футболистов и сразу сделать из них команду, которая обыгрывает всех соперников. То же касается лидеров. У нас есть Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Евгений Хачериди... Но они не могут сами тянуть на себе этот крест, им нужна помощь всей остальной команды", — добавил Чохонелидзе.

Напомним, ранее гендиректор клуба заявил, что в команде не кризис, обновление команды и рассказал о надежде выйти плей-оф Лиги чемпионов.