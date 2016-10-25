Битва с "Гремучей змеей". Малиновский и Беринчик выйдут в ринг в ноябре

В субботу, 12 ноября 2016 года, в Броварах в ТРЦ "Терминал" чемпион Европы по версии WBO в полулегком весе Олег Малиновский (18-0, 5 КО) проведет первую защиту титула в поединке с опытным испанцем Эусебио Осэхо (28-18-3, 8 КО) по прозвищу "Гремучая змея".

Об этом "Главреду" сообщили в компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine".

Титул чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе Олег Малиновский завоевал в напряженном противостоянии с российским боксером Русланом Берчуком (13-6, 6 КО) в апреле этого года. Счет судейских записок по истечении 10 раундов: 98-92 и 96-94, 95-95. Отметим, что Руслан помогает Олегу готовиться к предстоящему бою. Сейчас Олег располагается на 11 строчке рейтинга WBO, в активе украинца 18 побед, из которых 5 нокаутами.

Нынешнему сопернику Малиновского Эусебио Осэхо 30 лет. Родился Эусебио в Никарагуа, но живет и тренируется в Испании. На профессиональном ринге провел 50 поединков, одержал 28 побед. В свое время Осэхо был обладателем титулов Чемпиона мира WBC среди юниоров, Чемпиона Никарагуа в разных весовых категориях, а также WBC Mundo Hispano, Interim WBA-NABA. Он боксировал с бывшими чемпионами мира такими, как: Джонни Гонсалес, Кристиан Михарес, Кико Мартинес. Предыдущий бой провел в сентябре этого года против экс-Чемпиона мира по версии IBF россиянина Евгения Градовича (22-2-1, 9 КО). Победу по очкам раздельным решением судей одержал Градович. Помимо родного Никарагуа, где состоялось большинство его боев, Эусебио многократно дрался в Мексике, дважды выходил в ринг во Франции и Коста-Рике, плюс по одному бою провел в Анголе, Италии, Панаме, Англии, Испании и России.

Также еще одним значимым событием этого вечера будет пятый поединок на профи-ринге серебряного призера Олимпиады в Лондоне Дениса Беринчика (4-0, 3 КО). В апреле Денис одержал яркую победу над аргентинцем Эмилиано Мартином Гарсией (12-1, 10 КО) техническим нокаутом в четвертом раунде. Соперник Беринчика будет объявлен позже.

Напомним, ранее американский супертяж назвал главную ошибку Владимира Кличко.

Фото: К2 Promotions.