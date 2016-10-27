Кубок Украины. Слепой жребий пока развел "Динамо", "Днепр" и "Шахтер"

Сегодня, 27 октября, на НСК Олимпийский в Киеве состоялась жеребьевка матчей 1/4 Кубка Украины.

Чемпион страны "Динамо" примет "Нефтяника" из Ахтырки на Сумщине, а вице-чемпион "Шахтер" отправится в Полтаву.

Все пары 1/4 финала:

"Динамо" (Киев) ― "Нефтяник" (Ахтырка)

"Днепр" (Днепр) ― "Ворскла" (Полтава)

"Николаев" (Николаев) ― "Ильичевец" (Мариуполь)

"Шахтер" (Донецк) ― "Полтава" (Полтава)

На стадии 1/4 финала команды сыграют в парах по одному матчу. Команды, которые указаны первыми, и будут хозяевами встреч. Ориентировочная дата проведения матчей 30 ноября.

Напомним, что днем ранее завершились все поединки 1/8 финала Кубка Украины: "Динамо" разгромило "Зарю", а "Шахтер" победил "Александрию"

фото: ffu.org.ua