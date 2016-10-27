Испанский "Яд". Назван соперник, с которым сразится Беринчик в боксерском шоу под Киевом

В субботу, 12 ноября 2016 года, в Броварах в ТРЦ "Терминал" соперником Дениса Беринчика (4-0, 3 КО) в восьмираундовом поединке будет испанский боксер Хуан Окура (11-6-1, 4 КО) по прозвищу "Яд".

Об этом "Главреду" сообщили в компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine".

Отмечается, что бой Беринчик — кура пройдет в рамках вечера бокса компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine" в Броварах.

29-летний испанец в своем активе имеет 18 поединков, 11 побед, 4 из которых нокаутом. Предыдущий бой провел в начале октября против россиянина Александра Подольского. Для Дениса Беринчика, это будет пятый бой на профи-ринге. В апреле Денис одержал яркую победу над аргентинцем Эмилиано Мартином Гарсией (12-1, 10 КО) техническим нокаутом в четвертом раунде.

Напомним, главным событием боксерского турнира станет поединок Олег Малиновский — Эусебио Осэхо, на кону которого титул Чемпиона Европы по версии WBO полулегком весе, который принадлежит киевлянину.

Фото: K2 Promotions.