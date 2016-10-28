Битва за несколько титулов. Кличко готов вернуть себе чемпионские пояса

Украинский супертяж Владимир Кличко, потерявший свои титулы в бою с Тайсоном Фьюри, надеется, что в его следующем поединке на кону будут стоять сразу несколько титулов.

Об этом идет речь в сообщении Boxing News со ссылкой на ESPN.

Отмечается, что травма икроножной мышцы Кличко не является серьезной.

"Я здоров и буду готов драться с Джошуа или с кем-то другим, надеюсь, за много титулов уже скоро", — сказал Владимир Кличко.

Напомним, во время подготовки к очередному бою Владимир повредил ногу.