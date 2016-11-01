Лига чемпионов: после первого тайма "Бенфика" выигрывает у "Динамо", видео гола

Во вторник, 1 ноября, в Португалии в рамках группового этапа Лиги чемпионов проходит матч между местной "Бенфикой" и киевским "Динамо".

После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев.

"Бенфика" открыла счет на второй компенсированной минуте тайма. Вида в собственной штрафной держал за корпус Луизао, после чего судья назначил пенальти, который реализовал Сальвио.

Напомним, домашний матч с "Бенфикой" на НСК "Олимпийский" "Динамо" проиграло — 0:2.

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