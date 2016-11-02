Величайший бой: Кличко может вернуть себе чемпионский пояс по версии WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) решила выставить свой пояс "суперчемпиона" на кон возможного боя между украинским супертяжем Владимиром Кличко и чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF британцем Энтони Джошуа.

Стоит отметить, что для начала британцу 10 декабря в Манчестере предстоит провести добровольную защиту титула против Эрика Молины, но шансы, что андердог сумеет победить действующего чемпиона IBF не велики, сообщается на сайте Klitschko-brothers.

Так же Кличко и Джошуа необходимо получить санкцию от IBF на проведение боя. Напомним, ранее свой чемпионский титул на кон этого поединка согласилась выставить IBO.



Если пазл из всех элементов сложится удачно (а все предпосылки для этого имеются, мегафайт Кличко — Джошуа может состояться весной следующего года в Британии.

Напомним, в ноябре 2015-го в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри, проиграл по очкам и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO.

Бой-реванш несколько раз откладывался, потом западного спортсмена обвинили в употреблении кокаина. Позже соперник украинца отказался от двух завоеванных чемпионских поясов, чтобы заняться "восстановлением".

Напомним, Кличко надеется, что в его следующем поединке на кону будут стоять сразу несколько титулов.

фото: klitschko-brothers.com