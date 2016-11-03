Лига Европы: "Заря" и "Фейеноорд" сыграли вничью, видео голов

В четверг, 3 ноября, в Одессе завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором луганская "Заря" принимала голландский "Фейеноорд" и сумела свести матч вничью, 1:1.

Судьба матча была решена в самой концовке первого тайма, пишет УНИАН.

Гости намного активнее начали матч и уже на 15-й минуте первый гол забил Николас Йоргенсен. В атаке "Фейеноорда" Кёйт подобрал мяч у линии ворот "Зари", сделал навес на дальнюю штангу и Йоргенсен, выиграв верховую борьбу, с близкого расстояния поразил ближний угол ворот.

Впрочем, забив гол гости заметно снизили активность и стали больше уделять внимание игре в обороне. Этим воспользовалась "Заря", перехватившая преимущество и сумевшая заработать пенальти в самой концовке тайма.

Защитник голландской команды Эрик Боттегин получил красную карточку (вторую желтую) за игру рукой. Рафаэль Форстер неудачно исполнил пенальти, но Джонс отбил мяч прямо перед собой и Рафаэль успел добить его в сетку — 1:1.

После перерыва игра проходила в обоюдоострой борьбе, но матч так и закончился вничью.

"Заря" — "Фейеноорд" 1:1

Голы: Форстер, 44 – Йоргенсен, 15

"Заря": Шевченко – Опанасенко (Каменюка, 30), Гречишкин, Форстер, Соболь — Караваев, Харатин, Чайковский, Петряк – Любенович (Паулиньо, 63) – Бонавентуре (Кулач, 54)

"Фейеноорд": Джонс — Карсдорп, Боттегин, ван дер Хайден, Конголо – Куйт (Гюлден, 70), Тапиа, Вейинович – Тоорнстра (Ньюкооп, 81), Йоргенсен (Нелом, 46), Элиа

Предупреждения: Вейинович, Боттегин, Гюлден, Тапиа

Удаление: Боттегин, 43

На 44-й минуте матча Рафаэль Форстер не сумел реализовать пенальти (вратарь).

В параллельной игре в Стамбуле турецкий "Фенербахче" обыграл английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Таким образом, после 4-х туров в таблице у "Фейеноорда" и "Фенербахче" по 7 очков, МЮ — 6, "Зари" — 2.

Напомним, 20 октября, в Роттердаме завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Фейеноорд" принмиал на своем поле луганскую "Зарю" и выиграл со счетом 1:0.

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