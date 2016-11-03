Лига Европы. "Шахтер" в гостях победил бельгийцев, видео голов

В четверг, 3 ноября, в Бельгии состоялся матч 4-го тура Лиги Европы между местным "Гентом" и донецким "Шахтером". Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей.

В первом тайме счет открыли хозяева поля уже на первой минуте. Саймон мастерски разобрался со Степаненко на левом фланге атаки, после чего навесил в центр на линию вратарской, где Кулибали ударом головой вколотил мяч в сетку ворот.

Однако "Шахтер" на 36-й минуте сравнял счет. Марлос реализовал пенальти, назначенный за снос Тайсона в штрафной "Гента".

На 41-й минуте украинская команда вышла вперед. Тайсон блестяще убежал от нескольких соперников, прорвался в чужую штрафную и уверенно нанес удар мимо голкипера точно в цель.

А на 3-й компенсированной минуте первой половины встречи счет стал 3:1. После подачи с углового с правого фланга в центр штрафной "Гента" Степаненко ударом головой отправил мяч под перекладину ворот.

Во втором тайме команды забили еще четыре мяча.

На 68-й минуте Тайсон передал мяч Фреду на линии чужой штрафной, после чего бразилец классным ударом на исполнение отправил мяч в дальний угол ворот.

На 83-й минете Марлос потерял мяч на правом фланге у своей штрафной, после чего Асаре навесил с левого фланга точно на Пербе, а тот ударом в касание переправил мяч точно в цель.

На 87-й минуте Срна прошел вперед по правому флангу атаки и исполнил прострел в центр чужой штрафной, где от ноги Бернарда мяч рикошетом отлетел на голову Феррейре, а тот точным ударом отправил мяч в угол ворот.

А на 89-й минуте Фоке исполнил подачу с правого фланга атаки в центр штрафной "Шахтера", откуда Миличевич ударом головой отправил мяч в сетку ворот.

Таким образом, "Шахтер" одержал уверенную выездную победу над "Гентом", гарантировав себе первое место в группе Н.

"Гент" — "Шахтер" 3:5

Голы: Кулибали, 1, Пербе, 83, Миличевич, 89 — Марлос, 36 (с пенальти), Тайсон, 41, Степаненко, 45+3, Фред, 68, Феррейра, 87

"Гент": Ринне — Нилсен Билле, Гершон, Фоке — Есити, Нето, Деягере (Сеиф, 70), Асаре — Саймон (Ндонгала, 77), Кулибали (Пербе, 74), Миличевич

"Шахтер": Пятов — Срна, Кучер, Ракицкий (Ордец, 78), Исмаили — Степаненко (Малышев, 72), Фред — Марлос, Тайсон (Дентиньо, 71), Бернард — Феррейра

Предупреждение: Степаненко

Отметим, что во втором матче группы Н португальская "Брага" в домашнем матче выиграла у турецкого "Коньяспора" со счетом 2:1.

Напомним, ранее в Одессе завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором луганская "Заря" принимала голландский "Фейеноорд" и сумела свести матч вничью, 1:1.

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