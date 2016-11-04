Прекрасный и зрелищный поединок. Фонсека о выходе "Шахтера" в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека остался доволен зрелищным матчем в котором "горняки" победили бельгийцев со счетом 5:3.

По словам тренера, ему понравилась игра. Фонсека также отметил, что количество голов в матче добавило матчу зрелищности, пишет Sport Arena.

В то же время, тренер остался недоволен количеством мячей, которые "Шахтер" пропустил в свои ворота.

По словам Фонсеки, он не помнит, пропускали ли его команды когда-либо более быстрые голы, чем от "Гента".

"Не помню, честно говоря. Возможно, это было впервые, но я могу ошибиться. Думаю, мы провели прекрасный поединок, и я бы хотел, чтобы вопросы были более положительные", — отметил тренер.

"Мы начали матч с пропущенного гола. Конечно, было неприятно пропускать на первых секундах, но в итоге мы провели великолепный поединок. Неприятно было пропускать в конце два мяча, но все равно это была великолепная игра. Игроки "Шахтера" доказали, что они — не эгоисты. Не важно, кто забивает. Важно, что создаются моменты, у нас было их больше. Мы хорошо проявили себя в атаке, и это не может не радовать", — заявил Фонсека.

Он также отметил, что первое место, которое "Шахтер" занял в группе Лиги Европы, позитивно повлияет на дальнейшую игру команды в турнире.

"Первое место в группе — преимущество для нас. Есть возможность проводить ротацию, давать ребятам отдыхать из-за огромного количества матчей. Но на каждую игру мы выходим с мыслями о победе. Так будет и дальше", — заявил Фонсека.

Также наставник Горняков отметил, что пока совсем не думает о плей-офф Лиги Европы.

"Мы пока об этом не думаем. Когда я выйду из конференц-зала, то все мысли мои будут только о предстоящем матче чемпионата. Сфокусируемся на следующем поединке", — подчеркнул он.