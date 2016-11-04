ФИФА наказала Украину за бандеровский флаг в матче с Косово — СМИ

Международная федерация футбола оштрафовала Федерацию футбола Украины на 15 тыс. швейцарских франков за красно-черный флаг, повешенный на трибунах во время матча отбора Чемпионата мира-2018 Украина — Косово в Кракове.

Об этом со ссылкой на источник в ФФУ сообщает "Чемпион".

Ранее сообщалось, что ФИФА оштрафовала ФФУ за неподобающее поведение болельщиков на матче Украина — Косово и "флаг дискриминационного характера".

Как утверждает источник издания, красно-черный флаг провисел на стадионе в Кракове не более 15 минут. После чего стюарды попросили снять этот флаг.

По словам источника, все дело в том, что красно-черный флаг находится в списке запрещенных FARE. ФФУ уже неоднократно пыталась изъять его из списка запрещенных. Однако в FARE отмечали, что за этот флаг может быть наказание только в контексте того, как он использовался. В ФИФА же не стали разбираться и за красно-черный флаг сразу выписали штраф.

Напомним, что матч сборных Украина — Исландия на НСК "Олимпийский" в Киеве (1:1) проходил без зрителей.

фото: champion.com.ua