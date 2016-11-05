Премьер-лига: "Карпаты" дома победили полтавчан, видео гола

Во Львове завершился матч 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали полтавскую "Ворсклу" и одержали вторую победу в нынешнем чемпионате.

Игра завершилась со счетом 1:0, пишет УНИАН.

Хозяева поля "Львов-Арены" имели преимущество в первом тайме и на 23-й минут е реализовали его в гол. Густаво Бланко-Лещук после навеса Тараса Худобяка с углового головой отправил мяч в ворота. Полтавчане имели ряд опасных моментов как в первом, так и во втором тайме, но реализовать их не сумели.

Таким образом, "Карпаты" набрали 4 очка в турнирной таблице (с учетом "-6" из-за дисциплинарного наказания), и остаются на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, но сократили отрыв от идущего на 11-м месте "Днепра" до минимума — 1 очко. У "Ворсклы" осталось 16 очков и команда по-прежнему занимает 7-е место в турнирной таблице.

"Карпаты" — "Ворскла" 1:0

Гол: Бланко-Лещук, 23

"Карпаты": Пидкивка — Кравец, Нестеров, Лобай, Костевич (Кадимян, 67) — Мирошниченко, Вербный, Клец (Чачуа, 57), Грисьо (Ксенз, 46) — Худобяк — Бланко-Лещук

"Ворскла": Шуст — Симинин, Дитятьев, Чеснаков, Ребенок — Кравченко, Голодюк (Скляр, 46) — Кобахидзе, Одарюк (Турсунов, 46), Бартулович – Коломоец (Хлебас, 63)

Предупреждения: Нестеров – Дитятьев, Бартулович, Скляр

Напомним, в субботу "Олимпик" добыл волевую выездную победу над "Зиркой".

Фото: ФК "Карпаты".

Видео: ТСН.