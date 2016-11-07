Шевченко назвал состав сборной на матчи с Финляндией и Сербией

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко огласил список из 24 игроков, вызванных для подготовки и участия в матче отбора ЧМ-2018 против команды Финляндии и товарищеской встрече с командой Сербии.

По его словам, сюрпризов особых не будет, сообщается сайте ФК "Динамо".

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Малага", Испания), Алексей Шевченко ("Заря" Луганск).

Защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов (все — "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Заря"), Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев (оба — "Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков (все — "Динамо"), Руслан Ротань ("Днепр"), Иван Петряк, Александр Караваев (оба — "Заря"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Шахов (ПАОК, Греция)

Нападающие: Роман Зозуля ("Бетис", Испания), Артем Кравец ("Гранада", Испания), Артем Беседин ("Динамо").

Кроме того сообщается, что Ярослав Ракицкий может не сыграть за сборную Украины против Финляндии.

Стоит отметить, что матч 4-го тура отбора ЧМ-2018 Украина – Финляндия состоится 12 ноября на одесском стадионе "Черноморец" в 21:45. Сборная Финляндии объявила заявку на игру без экс-"динамовца".

Товарищеский матч против сербов команда Шевченко сыграет 15 ноября в 21:00 на харьковском стадионе "Металлист". Сербия уже объявила состав на игру против Украины.

Ранее Шевченко рассказал о проблеме сборной Украины, заявив, что ей не хватает спортсменов на определенных позициях, из-за чего ограничивается тактическая гибкость.

видео: ТСН