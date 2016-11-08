Шевченко рассказал, когда будет искать новых исполнителей для сборной Украины

С весны 2017 года главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко будет просматривать новых кандидатов в главную команду страны.

Об этом Шевченко заявил на пресс-конференции , сообщает SportArena.

"Финляндия — неплохая команда, которая очень хорошо защищается. Также я бы отметил работу тренера. Несмотря на отсутствие некоторых важных игроков (в том числе и Романа Еременко), эта команда играет очень хорошо. Защита, опасные контратаки, стандарты — это все у финнов получается на высоком уровне. Поэтому мы подробно изучаем эту команду по разным видеоматериалам", — начал Шевченко.

Из-за дисквалификации УЕФА матч против Украины пропустит один из лидеров сборной Финляндии Роман Еременко. Однако Андрей Шевченко считает, что его отсутствие не повлияет на стиль игры соперника.

"Мы будем готовы к любому развитию событий. Мы знаем, что Финляндия фактически играет в пять защитников, и от отсутствия или появления Еременко, уверен, схема Финляндии не изменится".

В последнее время основным правым защитником сборной Украины стал Богдан Бутко, который не имеет регулярной игровой практики в Шахтере. Получил он вызов и на текущий сбор. "Мы дали Богдану возможность играть практически без игровой практики. Но он хорошо понимает структуру нашей игры, всегда был в хорошей форме, оправдывал наши ожидания. Поэтому продолжаем рассчитывать на Богдана и в дальнейшем".

Костяк нынешней сборной Украины составляют футболисты "Шахтера", которых в заявке оказалось девятеро. Из "Динамо", в свою очередь, Шевченко вызвал лишь четырех исполнителей.

"Действительно, много представителей "Шахтера", но это не главное. Есть и другие игроки из других команд. Не важно, кто играет на позиции, главным будет выполнять те задачи, которые ставит тренерский штаб".

Много дискуссий в прессе вызвало отсутствие в заявке форварда "Александрии" Романа Яремчука, права на которого принадлежат "Динамо". В текущем сезоне молодой нападающий отличился 5 голами в 10 играх украинской Премьер-лиги. Однако в сборную был вызван форвард "Динамо" Артем Беседин, отличившийся лишь 2 забитыми мячами в чемпионате Украины.

"Яремчук прогрессирует очень хорошо, начал забивать. Мы за ним наблюдаем, но сейчас определили такой состав. Я хочу закончить этот год в таком составе, а уже весной будем приобщать новых игроков. Сейчас же мы вызвали проверенных ребят, которых хорошо знаем и на которых можем рассчитывать без всяких вопросов", — заявил Шевченко.

"Также мне хочется не просто вызывать игроков по впечатлениям о их матчей в УПЛ, а по итогам специального просмотра. Недавно я предлагал, чтобы у сборной был организован небольшой сбор, когда будет окошко в графике клубов, чтобы лучше увидеть футболистов и познакомиться с ними", — подытожил тренер сборной Украины.

Ранее Шевченко рассказал о проблеме сборной Украины, заявив, что ей не хватает спортсменов на определенных позициях, из-за чего ограничивается тактическая гибкость.