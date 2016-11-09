Назван новый соперник украинского боксера Усика

Команда чемпиона WBO в первом тяжелом весе Александра Усика уже нашла замену боснийцу Дамиру Бельйо, который отказался от поединка с украинским боксером.

Об этом "Главреду" сообщил руководитель промоутерской компании К2 Promotions Александр Красюк.

"Чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 90,71 кг украинец Александр Усик 17 декабря в США проведет поединок против южноафриканца Табисо Мчуну ("Скала" — ред.), — говорится в сообщении.

"С промоутером Мчуну Кэти Дува мы согласовали основные условия в соглашении, сейчас в ожидании официальной санкции WBO. Cчитаем, что дебют Усика в США должен быть именно таким — на телеканале НВО и с достойным соперником. Уверен, что уже к концу 2017 года Америка будет гудеть от Усика и мы приложим к этому все усилия", — заявил Красюк.

Усик завоевал титул чемпиона мира WBO в сентябре этого года, выиграв у поляка Кшиштофа Гловацки. В его активе 10 побед (девять нокаутом) и ни одного поражения. Мчуну, дебютировавший в профессионалах в 19 лет, одержал 17 побед (11 нокаутом) и потерпел два поражения. Это будет первый шанс завоевать мировой титул в карьере Мчуну.

Напомним, ранее от встречи с Усиком уже отказались два боксера — Матеуш Мастернак и Кшиштоф Влодарчик.

Напомним, 18 сентября в польском Гданьске Александр Усик единогласным решением судей одержал победу над поляком Кшиштофом Гловацки, завоевав титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе.