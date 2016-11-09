Назван новый соперник украинского боксера Усика

Соперником Усика станет южноафриканец Табисо Мчуну.
Команда чемпиона WBO в первом тяжелом весе Александра Усика уже нашла замену боснийцу Дамиру Бельйо, который отказался от поединка с украинским боксером.
Об этом "Главреду" сообщил руководитель промоутерской компании К2 Promotions Александр Красюк.
"Чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 90,71 кг украинец Александр Усик 17 декабря в США проведет поединок против южноафриканца Табисо Мчуну ("Скала" — ред.), — говорится в сообщении.
"С промоутером Мчуну Кэти Дува мы согласовали основные условия в соглашении, сейчас в ожидании официальной санкции WBO. Cчитаем, что дебют Усика в США должен быть именно таким — на телеканале НВО и с достойным соперником. Уверен, что уже к концу 2017 года Америка будет гудеть от Усика и мы приложим к этому все усилия", — заявил Красюк.
Усик завоевал титул чемпиона мира WBO в сентябре этого года, выиграв у поляка Кшиштофа Гловацки. В его активе 10 побед (девять нокаутом) и ни одного поражения. Мчуну, дебютировавший в профессионалах в 19 лет, одержал 17 побед (11 нокаутом) и потерпел два поражения. Это будет первый шанс завоевать мировой титул в карьере Мчуну.
Напомним, ранее от встречи с Усиком уже отказались два боксера — Матеуш Мастернак и Кшиштоф Влодарчик.
Напомним, 18 сентября в польском Гданьске Александр Усик единогласным решением судей одержал победу над поляком Кшиштофом Гловацки, завоевав титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе.