Проблемы в защите. Тренер сборной Финляндии назвал слабые стороны команды Шевченко

По сравнению со сборной Хорватии, сборная Украины также является техничной командой, умеющей атаковать, однако показывает более слабую игру в обороне, чем хорваты.

Такое мнение высказал тренер финской команды Ханс Бакке, сообщает УНИАН со ссылкой на yle.fi.

Он отметил, что у сборной Финляндии есть достаточно времени, чтобы подготовиться к матчу против Украины. "Хорошо, что игра в субботу, а не в четверг. Мы провели три хорошие тренировки, и у нас было время попрактиковать игру в атаке и обороне", — сказал Бакке.

"Очевидно, сборная Финляндии находится не в той ситуации, где хотела бы быть. Но отношение игроков к национальной команде отличное. Видно, что они все сконцентрированы и нацелены на общее развитие. Не могу сказать ни одного плохого слова", — подчеркнул специалист.

Бакке также сравнил сборные Украины и Хорватии. Перед этим, 9 октября, Финляндия проиграла домашний матч Хорватии со счетом 0:1. "Это две техничные сборные, которые хорошо умеют атаковать. Однако Украина не настолько хороша в защите, как Хорватия", — считает Бакке.

Матч отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года Украина — Финляндия состоится 15 ноября на одесском стадионе "Черноморец".

Напомним, ранее Андрей Шевченко рассказал, когда будет искать новых исполнителей для сборной Украины.

Фото: footboom.com.