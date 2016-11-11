"Днепр" сразится с полицейскими

В понедельник, 14 ноября, в Днепре пройдет товарищеский матч между командой "Днепр" и сборной ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, игра состоится на учебно-тренировочной базе клуба, ее начало запланировано в 10:00.

"Товарищеский матч пройдет в рамках проведения недели безопасности дорожного движения", — отметили в полиции.

Напомним, в конце октября в Киеве состоялась игра 1/8 финала Кубка Украины между "Днепром" и черниговской "Десной", первая команда победила со счетом 7:6 по пенальти. Узнать больше о противостоянии можно здесь.