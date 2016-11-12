Нейтрализовать три козыря соперника. Анонс отборочного матча на ЧМ-2018 Украина — Финляндия

12 ноября 2016, 11:17

Обе команды стартовые матчи провели неудачно.

Тренировка сборной Украины

В субботу, 12 ноября, в 21:45 в Одессе на стадионе "Черноморец" начнется матч отборочного турнира на ЧМ-2018 между сборными Украины и Финляндии.

Обе команды стартовые матчи провели неудачно, но если Украина сыграла дома вничью с одним из претендентов на выход из группы — Исландией (1:1), то финны и вовсе — с Косово, потенциальным аутсайдером (1:1), пишет football.ua.

В дальнейшем Украина начала исправлять ситуацию, к примеру, после выездной ничьи с турками, разгромила дома Косово (3:0), то финны усугубили свою ситуацию, проиграв два матча — Исландии (2:3 на выезде) и Хорватии (0:1 дома).

Накануне матча начала разгоняться новость о травме Коноплянки, но оказалось, что речь шла всего лишь о небольшом повреждении и Женя уже полноценно работает в общей группе: "Он почувствовал небольшой дискомфорт в месте прикрепления мышцы. С тех пор, как это случилось, были проведены несколько обследований, а в четверг — Женя попробовал потренироваться. От былых неприятных ощущений не осталось и следа, спазм отпустил, так что в Одессу Коноплянка летит полноправным претендентом на место в стартовом составе", — так прокомментировал новость Андрей Шевченко.

Говоря о травмах игроков сборной Украины нельзя не вспомнить Евгения Хачериди, который продолжает лечить колено. Также были проблемы у Андрея Ярмоленко, но они позади: "Я пропустил две недели, и состояние не то, что раньше. Не чувствовал определенной легкости в последней игре. Но ситуация меняется. Уже по приезде в сборную могу сказать, что со здоровьем проблем нет. Продолжаю усиленно работать, набирать форму".

Не получил вызов в сборную Денис Гармаш, который был травмирован и успел только в последнем матче за "Динамо" выйти на замену — очевидно, Шевченко посчитал, что Денис не успел набрать нужную форму. К тому же позиция центрального полузащитника у нас не самая проблемная. Более того тренер Финляндии считает, что там играет один из футболистов, закрыв которого можно победить Украину: "На мой взгляд, нужно закрыть троих игроков — Евгения Коноплянку, Андрея Ярмоленко и Тараса Степаненко"

В составе финнов тоже не без пробоин. У 29-летнего Хетемая, который выступает за итальянский "Кьево", проблемы с икроножной мышцей, а 25-летний Шуллер, защищающий цвета шведского "Хеккена", повредил заднюю поверхность бедра. Из-за дисквалификации за употребление допинга не сможет помочь Финляндии бывший киевский динамовец Роман Еременко.

По мнению главного тренера сборной Украина Андрея Шевченко у Финляндии есть три главный козыря: "Защита, опасные контратаки, стандарты — это все у финнов получается на высоком уровне". С другой стороны Украина не та команда, которая даст соперника проводить много контратак, потому как и сама не прочь этим заняться. Очевидно будет плотная игра со стороны обеих команд и действительно многое может решить игра при стандартных положения.

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов — Бутко, Кучер, Ракицкий, Соболь — Степаненко, Сидорчук, Коваленко — Ярмоленко, Коноплянка — Кравец.

Финляндия: Градецки — Райтала, Ояла, Араюури, Вяйсянен — Халсти, Аркивуо, Ринг, Лод, Саксела — Пукки.

Дисквалифицированные: Еременко (Финляндия)

Травмированные: Хачериди (Украина).

Напомним, ранее тренер сборной Финляндии назвал слабые стороны команды Шевченко.

Фото: ФФУ.

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Украина Финляндия Одесса отбор ЧМ-2018
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