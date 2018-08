Сборная Украины минимально победила финнов: обзор матча, видео гола

Сегодня, 12 ноября, в Одессе на стадионе "Черноморец" завершился отборочный матч группового турнира на Чемпионат мира – 2018 в группе I, в котором национальная сборная Украины принимала команду Финляндии и победила с минимальным счетом — 1:0. Гол забил форвард "Гранады" Артем Кравец после передачи полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки.

Начало первого тайма было за хозяевами — сначала Андрей Ярмоленко бросил Богдана Бутко в прорыв по правому флангу, однако обороняющиеся в подкате вынесли мяч. Спустя несколько минут снова сработал правый фланг. Комбинация Ярмоленко—Бутко, подача Богдана, и Артем Кравец выпрыгнул выше всех и только штанга спасла гостей от гола.

Чуть позже уже проверочный удар со средней дистанции нанес Евгений Коноплянка, однако неточно. Потом уже Кучер после подачи Жени с углового нанес удар головой — мяч ушел выше ворот.

На 20-й минуте на поле случился инцидент, в результате которого разбили голову Кравцу и даже понадобилось вмешательство медиков, однако Артем даже с перебинтованной головой остался на поле и, как оказалось, не напрасно.

Месть форварда "Гранады" оказалась изощренной. На 24 минуте Коноплянка обыграл защитника на левом фланге и покатил мяч на дальнюю штангу. Кравец забежал за спину всей обороне и послал мяч в сетку — 1:0.

Украина - Финляндия. Гол Кравца — 1:0

На 33-й минуте Пукки едва не наказал украинцев за ошибку. Кучер слишком слабо отдал на Пятова, Пукки перехватил и вышел на Пятова. Хорошо, что пробил мимо.

Концовка первого тайма была за "сине-желтыми". Опасно атаковал Коваленко после паса Ярмоленко в центр, однако Градецки перевел удар на угловой. Потом сработала связка Коваленко—Ярмоленко работает. Динамовец хотел прорваться по центру, но защита выбила мяч.

Начало второго тайма тоже было за хозяевами: подача слева, и Градецки сыграл на выходе, опередив Ярмоленко и Кравца. Потом уже Бутко перехватил, Ярмоленко подхватил и прострелил с правого фланга. Арауюри вынес мяч. Затем Зинченко получил мяч в штрафной, но сделал лишнее движение и потерял время вместе с мячом.

На 60-й минуте опасно обостили игру Пукки. Он получил мяч на левом фланге, оторвался от Кучера и пробил из штрафной. Хорошо еще, что в створ не попал. Спустя минуту Лод на правом краю штрафной пробил, Пятов мяч отбил перед собой, и Маркканен вполне мог сравнивать, однако промахнулся.

В середине второго тайма снова напомнил о себе Маркканен. Рослый финн пробил головой после подачи справа, выиграв борьбу у Степаненко — рядом со штангой мяч пролетел.

На 80-й минуте опять сработала связка Ярмоленко-Бутко, Богдан зряче отдает в центр на Коноплянку. Евгений, казалось бы, бил наверняка, но Градецки чудом отбил мяч.

На 88-й минуте неутомимый Бутко пробил справа после передачи Ярмоленко — в сетку, но не с той стороны.

На 90-й минуте Лам мог сравнять счет, финн попытался забросить Пятову "за шиворот", однакочуть переусердствовал.

Арбитр матча добавил три минуты, однако счет так и не изменился — 1:0, и сборная Украины берет так необходимые ей 3 очка.

Команды играли в следующих составах:

сб. Украины: 12. Пятов, 2. Бутко, 5. Кучер, 20. Ракицкий, 4. Соболь, 6. Степаненко, 9. Коваленко Вик. ( до 89') , 21. Зинченко ( до 67') , 7. Ярмоленко, 10. Коноплянка ( до 83') , 11. Кравец

Замены: 14. Ротань (c 67') , 13. Цыганков (c 83') , 19. Шахов (c 89')

Запасные: 1. Бойко, 23. Шевченко Ал., 17. Федецкий, 3. Ордец, 15. Малышев, 8. Зозуля, 16. Сидорчук, 18. Караваев, 22. Беседин

Предупреждения: Кравец 43', Ракицкий 45', Зинченко 56', Соболь 75'

сб. Финляндии: 1. Градецки, 2. Араюури, 3. Вяйсянен ( до 83') , 4. Тойвио, 13. Аркивуо, 15. Халсти ( до 63') , 22. Райтала, 6. Ринг ( до 46') , 7. Лод, 16. Маттила, 10. Пукки

Замены: 9. Маркканен (c 46') , 14. Лам (c 63') , 19. Саксела (c 83')

Запасные: 12. Виитала, 23. Йоронен, 5. Ояла, 17. Кауко, 18. Гранлунд, 8. Хетемай, 11. Шуллер, 20. Риски, 21. Скрабб

Предупреждения: Лам 76'

Сегодня в группе I состоялись еще два матча. Сборная Хорватии принимала команду Исландии и уверенно победила — 2:0 (дубль на счету Брозовича 15', 91'). С таким же счетом сборная Турции победила команду Косово (Йылмаз 51', Шен 55').

После четырех туров группу возглавляет сборная Хорватии, у которой 10 очков, Украина вторая — 8 очков, далее следует Исландия (7), Турция (5), Финляндия (1) и Косово (1).

В следующем туре, 24 марта, в группе I сыграют: Хорватия — Украина, Турция — Финляндия, Косово — Исландия.

Видео: Футбольные обзоры