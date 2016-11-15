Завершить осенний цикл на позитивной ноте. Анонс матча сборных Украины и Сербии

Сегодня, 15 ноября, в Харькове на стадионе "Металлист" состоится товарищеский матч между национальными сборными Украины и Сербии.

Об этом сообщает интернет-здание ua-football.com.

Предстоящая контрольная встреча, в которой можно и поэкспериментировать, станет первой для украинской сборной под руководством Андрея Шевченко уже после череды официальных поединков. В субботу, 12 ноября, "сине-желтые" в завершающем матче осенней части квалификации ЧМ-2018 одержали минимальную победу над командой Финляндии (1:0). Успех в игре с финнами позволил сборной Украины набрать восемь очков и выйти на второе место в отборочной группе I, продолжая преследование лидера — сборную Хорватии, от которой украинцы отстают на два балла и с которой весной проведут свой первый официальный матч.

Сборная Сербии в своей отборочной группе ЧМ-2018 находится в схожей ситуации, также набрав восемь очков в четырех матчах. Сербы под руководством Славолюба Муслина в квалификации мирового первенства сыграли вничью с Ирландией (2:2) и Уэльсом (1:1) и одержали победы над Молдовой (3:0) и Австрией (3:2). На данный момент команда занимает второе место в группе, отставая от лидирующих ирландцев на два очка.

Доверит ли Андрей Шевченко в предстоящей игре с Сербией место в составе ближайшему резерву сборной Украины и сможет ли завершить осенний цикл матчей на позитивной ноте, смотрите в прямом эфире в Украине на телеканалах "Футбол 2" и "Украина". Начало матча в 21:00.

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