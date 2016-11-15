Ярмоленко пообещал: сборная Украины постарается порадовать победой над Сербией

Полузащитник сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко заявил, что в Харькове команда постарается порадовать болельщиков победой в товарищеском матче с Сербией.

Об этом он рассказал в комментарии dynamo.kiev.ua.

По его словам, нашим спортсменам нужно показать хорошую игру.

"Уверен, на этот поединок придет много болельщиков, которых мы хотим порадовать хорошей игрой. Поэтому, мы со всей серьезностью подходим к этому противостоянию", — отметил футболист.

Также Ярмоленко сказал, что для футболистов результат встречи очень важен. "Те болельщики, которые придут сегодня на стадион в Харькове, заслуживают увидеть качественный футбол. Мы постараемся порадовать их победой", — добавил собеседник.

Напомним, проведение товарищеского матча между сборными Украины и Сербии запланировано вечером 15 ноября в Харькове на стадионе "Металлист". Узнать больше о противостоянии можно здесь.