Товарищеский матч сборных Украины и Сербии: букмекеры назвали фаворита

Во вторник, 15 ноября в Харькове на стадионе "Металлист" состоится товарищеский матч между национальными сборными Украины и Сербии.

В предстоящем матче сборная Украины считается фаворитом, сообщает специализированный портал Betexplorer.

Портал собрал данные 24 ведущих букмекерских контор мира. Средний коэффициент на победу сборной Украины составляет 2.36 к 1, в то время как на ничью — 3.14 к 1, а на победу сборной Сербии — 3.08 к 1.

Читайте на "Главреде" авторскую статью Алексея Рыжкова: "Бездумный спарринг: избежим ли провокаций на матче сборных Украины и Сербии в Харькове?".

Фото: "Обозреватель".