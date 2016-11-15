Товарищеский матч Украина — Сербия: украинцы ведут после первого тайма, видео гола

Во вторник, 15 ноября в Харькове на стадионе "Металлист" проходит товарищеский матч между национальными сборными Украины и Сербии. После первого тайма счет 1:0.

Хозяева открыли счет на 38-й минуте. Артем Федецкий подключился к атаке своей команды по левому флангу, здорово прострелил в центр чужой штрафной, где Роман Зозуля оставил мяч под удар Евгению Шахову, а тот выстрелом в касание отправил мяч в сетку ворот.

Команды начали матч в следующих составах:

Украина: Бойко – Бутко, Ордец, Кривцов, Федецкий, Сидорчук, Малышев, Шахов, Караваев, Цыганков, Зозуля

Запасные: Пятов, А. Шевченко, Ротань, Зинченко, Ракицкий, Беседин, Ярмоленко, Кучер, Соболь, Степаненко, Петряк, Коноплянка

Сербия: Райкович – Игньовски, Пейчинович, С. Митрович, Д. Тошич, Младенович, Гудель, Радоя, Катай, З. Тошич, Павлович

Запасные: Йованович, Иванович, Обрадович, Рукавина, Матич, Пешич, Максимович, Миливоевич, Маркович, А. Митрович

Напомним, ранее букмекеры назвали фаворита в матче Украина — Сербия.

Видео: Футбольные обзоры.