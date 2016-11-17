Ярмоленко рассказал, как сборной избежать повторения провала на Евро-2016

Вингер сборной Украины и киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко надеется, что 2017 год станет для национальной команды более успешным.

Футболист хочет верить в то, что "сине-желтые" не повторят "подвигов" Евро-2016, пишет ТСН.

"Могу сказать, что всегда нужно стремиться к лучшему. Наверное, и в этой отборочной группе можно было набрать больше очков, чем мы имеем на данный момент. В целом этот год оказался тяжелым для нашей сборной, мы попали на чемпионат Европы, но выступили там, мягко говоря, плохо. Надеюсь, что в следующем году таких провальных игр у нас не будет", — рассказал Ярмоленко.

Напомним, товарищеский матч между сборными Украины и Сербии прошел 15 ноября в Харькове и завершился со счетом 2:0. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов, можно здесь.