Из-за допинга два украинских спортсмена лишены медалей Олимпиады-2008

Международный олимпийский комитет объявил имена спортсменов, допинг-пробы которых после перепроверки дали положительный результат.

Официальный сайт МОК выложил подробную информацию по каждому спортсмену, уличенному в употреблении запрещенных препаратов, сообщает Sportarena.com.

В этом списке три представителя Украины, двое из которых в 2008 году вернулись из Пекина с медалями.

Штангистка Наталья Давыдова на Играх-2008 в категории до 69 кг завоевала бронзовую награду. Повторный анализ образцов Давыдовой выявил в организме 31-летней спортсменки следы туринабола.

Тот же туринабол обнаружен в допинг-пробе бронзового призера Пекина-2008 по прыжкам с шестом Дениса Юрченко. Результат уроженца Донецка на Олимпийских играх аннулирован.

МОК просит Национальный олимпийский комитет Украины посодействовать в оперативном изъятии у Давыдовой и Юрченко олимпийских медалей и соответствующих документов.

В список МОК попала и Вита Паламар — украинская прыгунья в высоту на Олимпиаде-2008 заняла пятое место. В организме спортсменки также обнаружен туринабол. Пекинский результат Паламар аннулирован, украинка должна вернуть диплом за высокое место на Олимпийских играх.

Напомним, ранее в антидопинговом агентстве рассказали, как власти РФ манипулировали с анализами российских олимпийцев.