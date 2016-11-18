Вида извинился перед ультрас "Динамо" за пьяную езду: "Я сделал ошибку, за которую мне стыдно"

Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида, который недавно влип в неприятную историю с алкоголем, в результате чего лишился водительских прав, по возвращении в расположение клуба из национальной сборной Хорватии приехал в клубный офис и выразил желание публично извиниться перед болельщиками команды.

Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

"Действительно, со мной произошел неприятный инцидент. Людям свойственно ошибаться, и я сделал ошибку, за которую мне стыдно. Поэтому я хочу извиниться перед клубом, его болельщиками, президентом, главным тренером. С Сергеем Ребровым у меня уже был разговор по возвращении в клуб из расположения сборной Хорватии, я извинился и все ему объяснил. В сборной у меня тоже не было никаких проблем в связи со случившимся", — рассказал хорват.

"Это инцидент из личной жизни, и поверьте, это событие никоим образом не отражается на моей игре. Я всегда выкладывался на поле по максимуму, отдавал все силы, и буду делать это и в дальнейшем, играя за "Динамо"! — добавил защитник.

Напомним, рано утром 4-го ноября автомобиль Виды был остановлен киевскими патрульными. Драгер показал 1,51 промилле алкоголя в крови футболиста при допустимой норме — 0,2.

фото: fcdynamo.kiev.ua