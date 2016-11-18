Агент рассказал, сколько денег Милевский хочет выбить с "Динамо"

Нападающий российского "Тосно", экс-игрок киевского "Динамо" Артем Милевский подал жалобу в Федерацию футбола Украины и хочет доказать, что столичный клуб должен ему около 1,2 млн долларов.

Об этом в эфире телеканала Футбол 1 рассказал агент футболиста Александр Панков, пишет sportarena.com.

В то же время он подчеркнул, что дело тянется уже чуть больше года.

"Получается сумма долга в 1,2 млн долларов. Это подъемные и три зарплаты", — отметил собеседник журналистов.

По его словам, "было два заседания и в скором времени состоится третье, где уже должны выслушать Артема". "Возможно, на ближайшем заседании будет кто-то присутствовать из "Динамо". На предыдущих присутствовал только юрист клуба", — сказал Панков.

Ранее Артем Милевский говорил, что хотел бы вернуться в "Динамо", а также рассказывал о готовности поработать на одном из телеканалов Российской Федерации. Ознакомиться с заявлениями футболиста можно здесь.