Ребров сказал, что Виду оштрафовали на "внушительную" сумму

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров заявил, что защитник команды Домагой Вида, пойманный киевскими полицейскими пьяным за рулем, оштрафован на "внушительную" сумму.

Об этом он рассказал в интервью dynamo.kiev.ua.

В то же время специалист подчеркнул, что игрок нанес серьезный удар не только по своему имиджу, но и по имиджу клуба.

"... конечно, он оштрафован. Я не собираюсь разглашать сумму этого штрафа, но, поверьте, она внушительная", — отметил собеседник.

Ранее Домагой Вида извинился за пьяную езду перед "Динамо", его болельщиками, президентом, а также главным тренером. Ознакомиться с заявлением футболиста можно здесь.