Польский форвард "Динамо" может продолжить карьеру в Турции — СМИ

Скауты турецкого клуба порекомендовали руководству попытаться провести трансфер польского нападающего.
Нападающий сборной Польши и киевского "Динамо" Лукаш Теодорчик, выступающий в аренде в "Андерлехте", вызвал интерес у "Трабзонспора".
Об этом идет речь в сообщении турецкого издания Milliyet.
Сообщается, что скауты турецкого клуба порекомендовали руководству попытаться провести трансфер польского нападающего.
Напомним, ранее Теодорчик объяснил, почему ушел из "Динамо" в аренду: не чувствовал доверия тренера.