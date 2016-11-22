Польский форвард "Динамо" может продолжить карьеру в Турции — СМИ

Нападающий сборной Польши и киевского "Динамо" Лукаш Теодорчик, выступающий в аренде в "Андерлехте", вызвал интерес у "Трабзонспора".

Об этом идет речь в сообщении турецкого издания Milliyet.

Сообщается, что скауты турецкого клуба порекомендовали руководству попытаться провести трансфер польского нападающего.

Напомним, ранее Теодорчик объяснил, почему ушел из "Динамо" в аренду: не чувствовал доверия тренера.