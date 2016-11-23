"Динамо" заняло первое место в группе и вышло в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

В рамках Юношеской лиги УЕФА в Неаполе завершился матч 5-го тура, в котором киевское "Динамо" обыграло итальянский "Наполи" и досрочно заняло 1-е место в группе и вышло в плей-офф соревнований.

Об этом идет речь на официальном сайте УЕФА.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостевой команды. Киевляне забили первый гол н 20-й минуте, когда Богдан Леднев прошел по правому флангу и перевел мяч налево. Денис Янаков издали без помех пробил — под перекладину, практически в ближнюю девятку. А во втором тайме, на 58-й минуте, гости удвоили свой перевес. Леднев со штрафного идеально пробил — в обвод стенки, в ближний угол.

Таким образом, "Динамо" одержало четвертую победу в пяти матчах, набрало 13 очков и досрочно, за тур до конца соревнований, заняло 1-е место в групповом турнире, обеспечив себе выход в плей-офф, 1/8 финала.

В матче последнего тура группового этапа — 6 декабря, в Киеве — "Динамо" примет на своем поле аутсайдера группы турецкий "Бешикташ".

Фото: ФК "Динамо" (Киев).