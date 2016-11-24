Ярмоленко о матче "Динамо" — "Наполи": нам не должно быть стыдно за свою игру

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко заявил, что его команде не должно быть стыдно за свою игру с итальянским "Наполи" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом он рассказал fcdynamo.kiev.ua.

В то же время собеседник подчеркнул, что наши футболисты "выглядели очень достойно на фоне такого соперника".



"Нам не должно быть стыдно за свою игру. Думаю, наши болельщики остались довольны", — отметил спортсмен.

По его словам, киевляне играли агрессивно, пытались прессинговать. "Конечно, не всегда это получалось, но считаю, что сыграли мы неплохо. В атаке, конечно, не все выходило, хоть и были предпосылки для хороших действий впереди", — добавил полузащитник.

"Но где-то не хватало последнего паса, где-то кто-то из нас принимал неверное решение. Но, повторюсь, в целом, как мне показалось, играли мы сегодня достойно. Я отдал все силы. Старался, как и все ребята, забить мяч ", — подчеркнул Ярмоленко.

Напомним, 23 ноября в Неаполе прошел ответный матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Наполи" и "Динамо", который завершился со счетом 0:0, после чего команда из Киева потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.