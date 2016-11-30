1/4 финала Кубка Украины: сегодня "Динамо" и "Днепр" сразятся с соперниками

Игру между "Полтавой" и "Шахтером" отменили.
В среду, 30 ноября, состоятся матчи 1/4 финала Кубка Украины "Нафтовик" — "Динамо" и "Днепр" — "Ворскла".
Об этом пишет football.ua.
Издание уточнило, что игры пройдут в Ахтырке, а также Днепре, они должны начаться в 17 и 19 часов соответственно.
Между тем запланированную на сегодня игру между "Полтавой" и "Шахтером" в Полтаве на стадионе "Локомотив" отменили из-за плохого состояния поля.
Ориентировочные составы "Нафтовика" и "Динамо":
"Нафтовик": Данкович, Циколия, Г. Пасич, Билык, Логинов, Лапин, Лозовой, Поднебеннный, Арвеладзе, Войцеховский, Бояринцев;
"Динамо": Коваль — Морозюк, Вида, Хачериди, Макаренко — Корзун, Сидорчук, Буяльский — Ярмоленко, Громов, Беседин;
Травмированные: Данило Силва, Федорчук, Гонсалес (все — "Динамо");
Дисквалифицированные: нет.
Ориентировочные составы "Днепра" и "Ворсклы":
"Днепр": Лунин — Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад — Ротань, Политыло, С. Кравченко — Лучкевич, Лунев — Кожушко;
"Ворскла": Непогодов — Симинин, Дитятьев, Чеснаков, Пердута — Ткачук, Д. Кравченко — Турсунов, Ребенок, Кобахидзе — Хлебас;
Травмированные: Скляр, Голодюк, Коломоец (все — "Ворскла").
Напомним, 26 октября прошли матчи 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" — "Заря", "Шахтер" — "Александрия", они завершились со счетом 5:2 и 2:1 соответственно. Узнать больше об играх можно здесь.