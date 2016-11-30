1/4 финала Кубка Украины: сегодня "Динамо" и "Днепр" сразятся с соперниками

В среду, 30 ноября, состоятся матчи 1/4 финала Кубка Украины "Нафтовик" — "Динамо" и "Днепр" — "Ворскла".

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что игры пройдут в Ахтырке, а также Днепре, они должны начаться в 17 и 19 часов соответственно.

Между тем запланированную на сегодня игру между "Полтавой" и "Шахтером" в Полтаве на стадионе "Локомотив" отменили из-за плохого состояния поля.

Ориентировочные составы "Нафтовика" и "Динамо":

"Нафтовик": Данкович, Циколия, Г. Пасич, Билык, Логинов, Лапин, Лозовой, Поднебеннный, Арвеладзе, Войцеховский, Бояринцев;

"Динамо": Коваль — Морозюк, Вида, Хачериди, Макаренко — Корзун, Сидорчук, Буяльский — Ярмоленко, Громов, Беседин;

Травмированные: Данило Силва, Федорчук, Гонсалес (все — "Динамо");

Дисквалифицированные: нет.

Ориентировочные составы "Днепра" и "Ворсклы":

"Днепр": Лунин — Адамюк, Сваток, Лопыренок, Влад — Ротань, Политыло, С. Кравченко — Лучкевич, Лунев — Кожушко;

"Ворскла": Непогодов — Симинин, Дитятьев, Чеснаков, Пердута — Ткачук, Д. Кравченко — Турсунов, Ребенок, Кобахидзе — Хлебас;

Травмированные: Скляр, Голодюк, Коломоец (все — "Ворскла").

Напомним, 26 октября прошли матчи 1/8 финала Кубка Украины "Динамо" — "Заря", "Шахтер" — "Александрия", они завершились со счетом 5:2 и 2:1 соответственно. Узнать больше об играх можно здесь.