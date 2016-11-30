Из-за плохого состояния поля в Ахтырке "Динамо" тоже может не сыграть в Кубке Украины

Запланированный на сегодня в Ахтырке четвертьфинальный матч Кубка Украины между местным "Нефтяником-Укрнафтой" и киевским "Динамо" может не состояться.

Решение о проведении матча примет арбитр встречи, сообщил заместитель генерального директора "Нефтяника" Сергей Мизин в комментарии Sport.ua.

"Пока ничего неизвестно. Решение будет приниматься за полтора часа до начала матча. Сейчас проводятся все надлежащие работы, чтобы игра состоялась, много техники задействовано. Поле в хорошем состоянии, хотя подогрева нет.

Прикладываем все усилия, чтобы матч прошел на должном уровне. Но состоится он, или нет, это решение будут принимать арбитр, директор матча за полтора часа до начала встречи", — сказал Мизин.

В свою очередь известный украинский журналист и футбольный аналитик Евгений Гресь подчеркнул, что существует большая вероятность того, что и "Динамо" сегодня не сыграет.

"Форс-мажор — это то, что невозможно предусмотреть, а это не форс-мажор. Какой выход? Можно было провести сегодня полноценный тур чемпионата (все-таки клубы УПЛ обязаны держать свои газоны в надлежащей готовности), а кубковые поединки в футбольной глубинке сыграть при нормальных погодных условиях.

Впрочем, задним числом мы все умны. Но надо уметь заглядывать в будущее. Вот, например, следующий сезон необходимо будет закончить недели на три раньше, чем нынешний — в 2018 году пройдёт чемпионат мира. Как, прикажите, уплотнять календарь? Ведь совершенно очевидно, что в Украине тяжело было проводить матчи зимой даже когда кризиса не было. А сейчас? Спросите у клубов, в какую копеечку обходится подогрев поляны при нынешних тарифах...

Кстати, самое время выпросить у государства какие-то льготы на футбол, а то ведь вообще замёрзнем!" — написал Гресь.

Напомним, ранее сообщалось, что запланированную на сегодня игру между "Полтавой" и "Шахтером" в Полтаве на стадионе "Локомотив" отменили из-за плохого состояния поля.

Фото: @roman_bebekh.