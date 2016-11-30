В оккупированной Горловке в спортивных секциях готовят малолетних боевиков — соцсети

В оккупированной Горловке в секции карате "Успех" дети занимаются в камуфляжной форме, а на стенах развешана атрибутика террористической ДНР и портреты ее главаря Александра Захарченко.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", сообщает на своей странице в Facebook.

"Секция карате "Успех", презентующая себя то как стиль киокушинкай, то как шотокан до: на стене — портрет Захарченко и флаги ДэНэРэ; полукамуфляж, а не "карате ги" или, на крайний случай, просто спортивная форма", — сообщает Чернов.

"А самое страшное, что многих нынешних воспитанников подобных секций ждет участь, подобная "шаолиньцам" из Енакиево — бегство или бесславная смерть", — добавил активист.

Напомним, ранее Чернов рассказал, как Россия урезала подачки "оркам" ДНР.

Фото: Фейсбук А.Чернова.