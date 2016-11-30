"Динамо" сегодня не сыграет в Кубке Украины, Ребров возмущен

Я не понимаю почему нельзя было предусмотреть эту ситуацию, заявил главный тренер "Динамо".
Матч 1/4 финала Кубка Украины "Нефтяник-Укрнефть" — "Динамо", который должен был состояться 30 ноября, отменен из-за плохого состояния поля в Ахтырке.
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" Киев.
За полтора часа до запланированного начала игры главный арбитр матча Ярослав Козык, а также наблюдатель арбитража Юрий Мосейчук приняли решение перенести матч в связи с состоянием футбольного поля на стадионе "Нефтяник" и высоким риском нанесения травм.
Главный тренер киевлян Сергей Ребров выразил свое возмущение в связи со сложившейся ситуацией.
"Я не понимаю почему нельзя было предусмотреть эту ситуацию и перенести игру. Все знали какая будет погода", — сказал Ребров.
"Динамо" добиралось в Ахтырку с пересадкой. Команда из Киева прилетела в Сумы, откуда добиралась в Ахтырку автобусом.
Напомним, ранее сообщалось, что запланированную на сегодня игру между "Полтавой" и "Шахтером" в Полтаве на стадионе "Локомотив" отменили из-за плохого состояния поля.
Фото: ФК "Динамо" (Киев).