"Днепр" победил "Ворсклу" и вышел в полуфинал Кубка Украины, видео гола

В среду, 30 ноября состоялся матч 1/4 Кубка Украины по футболу, в котором "Днепр" победил полтавскую "Ворсклу" и вышел в следующий этап турнира.

Матч на стадионе "Днепр-Арена" завершился со счетом 1:0, пишет УНИАН.

В течение матча "Днепр" владел преимуществом и нанес больше ударов по воротам, чем соперник. Тем не менее, единственный гол команде удалось забить лишь за 17 минут до конца встречи.

После передачи с левого фланга форвард "Днепра" Денис Баланюк принял мяч в штрафной площадке гостей спиной к воротам, удачно развернулся и точно пробил в дальний угол ворот "Ворсклы".

"Днепр" – Ворскла 1:0

Гол: Баланюк, 73

"Днепр": Лунин — Адамюк, Лопыренок, Сваток, Влад — С. Кравченко, Политыло — Лучкевич, Ротань, Лунев – Кожушко (Баланюк, 46)

"Ворскла": Непогодов — Симинин, Чеснаков, Дитятьев, Пердута — Д. Кравченко, Ткачук (Бартулович, 69) — Турсунов, Кобахидзе, Ребенок (Одарюк, 84) – Хлебас (Загорулько, 79)

Предупреждения: Симинин, Турсунов

Удален: Турсунов, 82

Напомним, сегодня не состоялись два других матча Кубка Украины с участием "Динамо" и "Шахтера".

Видео: Футбольный клуб "Днепр".