Ребров поставил задачу игрокам "Динамо" на последний матч в Лиге чемпионов

В последнем матче группового этапа Лиги чемпионов с турецким "Бешикташем" игроки киевского "Динамо" будут играть за честь Украины и клуба.

Об этом заявил главный тренер "Динамо" Сергей Ребров в интервью официальному сайту УЕФА.

"Мы будем играть за честь "Динамо" и Украины. Кроме этого каждый игрок должен показать свое желание выступать в нашем клубе. Результат или игра? А что такое хорошая игра? Об этом можно долго спорить. Одному нравится, когда команда здорово обороняется и контратакует. Другому — когда много контролирует мяч.

Трудно удовлетворить всех. Наверное, в этом матче особенно важен результат, ведь в случае успеха команда сможет получить позитивный психологический заряд.

Наш результат никого не устраивает, однако это большой опыт. Мы выступили неудачно – признаю. Но я считаю, что мы ни одного матча не проиграли, что называется, вчистую. Игроки не реализовали много моментов, совершили ряд нехарактерных ошибок в обороне, что вкупе с другими причинами привело к такому финалу", – рассказал Ребров.

Отметим, что результат встречи не будет иметь значения для "Динамо", так как команда закрепилась на последнем 4 месте в группе и уже попрощалась с еврокубками.

Напомним, 23 ноября в Неаполе прошел ответный матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Наполи" и "Динамо", который завершился со счетом 0:0, после чего команда из Киева потеряла шансы на выход в плей-офф турнира.