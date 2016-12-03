Премьер-лига: ничьи "Динамо" в Полтаве и "Волыни" в Одессе, видео голов

В субботу, 3 декабря, в Полтаве завершился матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Ворскла" принимала киевское "Динамо" и сумела свести противостояние вничью.

Игра завершилась со счетом 2:2, сообщает УНИАН.

Основные события в матче происходили в первом тайме, когда были забиты четыре гола. При этом, на 14-й минуте гости и фавориты из "Динамо" уже вели со счетом 0:2.

На 5- минуте счет в матче открыл Сергей Сидорчук. Киевляне провели быструю атаку по центру, Мораес вышел один на один с Непогодовым и протолкнул мяч мимо вышедшего голкипера, а Сидорчук нанес точный удар уже в практически пустые ворота.

А спустя 9 минут, на 14-й, судья назначил пенальти в ворота хозяев поля. Чеснаков завалил Гармаша после навеса с углового и получил желтую карточку. 11-метровый реализовал Андрей Ярмоленко.

Впрочем, хозяев поля ничуть не смутил такой ход событий. И уже спустя минуту они отыграли первый пропущенный мяч. После розыгрыша мяча с центра поля Ребенок навесил с левого фланга и Санжар Турсунов с лёта отправил мяч в ближний угол — 1:2.

Наконец, на 34-й минуте отличился сам Павел Ребенок. Атака "Ворсклы" завершилась ударом Кобахидзе, который вратарь "Динамо" Рудько кулаками отбил. Мяч отскочил, но Ребенок в прыжке "ножницами" отправил его в сетку — 2:2.

Во втором тайме киевляне имели преимущество, неоднократно были близки к тому, чтобы забить гол, но добыть победу так и не сумели.

"Ворскла" — "Динамо" 2:2

Голы: Турсунов, 15, Ребенок, 34 — Сидорчук, 5, Ярмоленко, 14 (пен.)

"Ворскла": Непогодов — Симинин, Пердута, Дитятьев, Ребенок (Заричнюк, 82) – Кравченко (Загорулько, 90), Чеснаков — Турсунов, Ткачук, Одарюк (Бартулович, 58) — Кобахидзе

"Динамо": Рудько — Морозюк, Хачериди, Вида, Макаренко — Сидорчук, Рыбалка, Гармаш — Ярмоленко, Мораес (Громов, 81), Цыганков (Беседин, 59)

Предупреждения: Дитятьев, Чеснаков, Одарюк, Бартулович, Симинин – Беседин

Таким образом, "Динамо" набрало 37 очков в турнирной таблице и рискует по итогам тура увеличить отставание от идущего на 1-м месте в таблице донецкого "Шахтера" и, наоборот, позволить луганской "Заре" сократить отрыв до 3 очков. У "Ворсклы" 20 очков и команда по-прежнему занимает 7-е место в таблице.

В то же время в Одессе завершился другой матч 17-го тура, в котором "Черноморец" принимал на своем поле луцкую "Волынь" и не сумел обыграть соперника. Игра завершилась со счетом 0:0.

Матч в Одессе проходил с небольшим игровым и территориальным преимуществом гостей, но реализовать хотя бы один из своих моментов одесситы не сумели. Находящийся внизу турнирной таблицы коллектив из Луцка безупречно сыграл в обороне и вполне заслужил ничью.

"Черноморец" — "Волынь" 0:0

"Черноморец": Боровик — Данченко, Мартыненко, Хочолава, Люлька — Филимонов, Смирнов (Ковалец, 68) — Калитвинцев (Кабаев, 76), Третьяков (Татарков, 83), Андриевский — Коркишко

"Волынь": Кичак — Задерецкий, Мелинишин, Логинов, Шаповал (Дудик, 69) — Герасимюк, Мемешев — Чепелюк, Диденко, Романюк — Петров

Предупреждения: Хочолава, Калитвинцев — Мелинишин, Романюк

Таким образом, "Черноморец" набрал 23 очка и сохранил 6-е место в турнирной таблице УПЛ. На счету "Волыни" теперь 10 баллов и, как и прежде, 10-е место.

Напомним, ранее Ребров поставил задачу игрокам "Динамо" на последний матч в Лиге чемпионов.

Видео: ТСН, Каналы Футбол 1/ Футбол 2.

Фото: ФК "Динамо" (Киев).