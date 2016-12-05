"Денег не получу". Милевский утверждает, что "Динамо" его послало на три буквы

Нападающий российского "Тосно", экс-игрок киевского "Динамо" Артем Милевский заявил, что в команде его просто "послали на три буквы", и отказались выплачивать деньги.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Футбол 1", пишет football.ua.

По его словам, долг тянется еще со времени, когда он играл за "динамовцев".

"В то время, когда был в клубе, верил президенту (Игорю Суркису — ред.) на слово. А потом просто послали на три буквы, и сказали, что не получу тех денег", — отметил спортсмен.

Ранее агент Артема Милевского — Александр Панков — говорил, что тот подал жалобу в Федерацию футбола Украины и хочет доказать задолженность ему столичным клубом около 1,2 млн долларов.