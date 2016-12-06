Лига чемпионов: после первого тайма "Динамо" выигрывает у "Бешикташа" со счетом 4:0

Во вторник, 6 декабря, в Киеве проходит заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и турецким "Бешикташем". После первого тайма счет 4:0 в пользу хозяев поля.

Хозяева открыли счет на 9-й минтуе. Беседин с близкого расстояния замкнул пас от лицевой в исполнении Ярмоленко — 1:0.

На 30-й минуте счет стал 2:0. Ярмоленко реализовал пенальти за снос Гонсалеса в штрафной.

А на 32-й минуте Буяльский забил третий мяч в ворота "Бешикташа".

А на 2-й компенсированной минуте первого тайма счет стал 4:0. Гонсалес, получив пас от Ярмоленко, пробил с линии штрафной в противоход голкиперу гостей.

Напомним, накануне в Киеве произошла массовая драка украинских и турецких футбольных фанатов.