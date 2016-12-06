"Идеальное место". Владимир Кличко назвал, где хочет вернуть себе чемпионские пояса

Экс-чемпион мира по боксу украинский супертяжеловес Владимир Кличко заявил, что был бы очень рад, если бы его поединок c чемпионом по версии IBF Энтони Джошуа состоялся на лондонском стадионе "Уэмбли".

Об этом идет речь в сообщении "Братства Кличко".

Кличко отметил, что стадион "Уэмбли" был бы идеальным местом для проведения боя за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO против Джошуа.

Напомним, ранее сообщалось, что бой Кличко — Джошуа может не состояться из-за болгарина Пулева.