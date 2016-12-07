Лига чемпионов. Триумф "Динамо", реванш "Баварии", феерия голов "Барсы"

Во вторник, 6 декабря, состоялись первые восемь матчей последнего, 6-го, тура группового этапа Лиги чемпионов. Так, в группе D киевское "Динамо" разгромило "Бешикташ" из Стамбула.

После первого тайма "бело-синие" выигрывали со счетом 4:0. Начал разгром Беседин с паса Ярмоленко, затем сам Андрей реализовал пенальти, а Виталий Буяльский и Дерлис Гонсалес фактически сняли вопросы о победителе. Рекордную победу после перерыва оформили Сидорчук и Мораеш, напомнило издание ua-football.com.

Проблема только в том, что добытые три очка никак не помогли "Динамо", которое осталось на четвертом месте. Зато помогли "Бенфике". Португальцы хоть и проиграли на своем поле "Наполи" (1:2), но вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второго места. А вот "Бешикташ" так и не смог впервые в своей истории пробиться в 1/8 финала, турки, чьи болельщики перед и во время матча устраивали беспорядки на стадионе, отправляются в Лигу Европы.

В остальных трех группах, в которых проходили матчи, интрига была лишь касаемо третьего места. Так в группе А "Лудогорец" сумел отстоять ничью с ПСЖ (2:2), тогда как "Базель" был разгромлен "Арсеналом" (1:4). Таким образом, в Лиге Европы весной сыграет болгарская команда. В составе "Лудогорца" весь матч провел Игорь Пластун.

В группе С оба матча были формальность. "Барселона" на своем поле разгромила менхенгладбахскую "Боруссию" (очередной гол Месси и хет-трик Арды Турана — 4:0), а "Манчестер Сити" разошелся миром с "Селтиком" (1:1). Первое место осталось за "Барсой", горожане – вторые, немцы в Лиге Европы, а шотландцы завершили еврокампанию.

Наконец, в группе D "Баварии" благодаря эффектно реализованному штрафному Робертом Левандовски удалось взять реванш у "Атлетико" (1:0), что никак не отразилось на турнирной таблице. А вот "Ростов" отстоял ничью с ПСВ (0:0) и именно он продолжит выступления в Лиге Европы. В основе голландцев выходил Александр Зинченко, но был заменен на 62-й минуте.

Напомним, матч "Динамо" — "Бешикташ" закончился массовой дракой ультрас в центре Киева, в результате которой ножевые ранения получили десять человек.