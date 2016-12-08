СМИ узнали, когда могут пройти отмененные матчи 1/4 финала Кубка Украины

Матчи 1/4 финала Кубка Украины "Нафтовик" — "Динамо" и "Полтава — Шахтер", отмененные из-за плохого состояния полей стадионов, пройдут весной 2017 года.

Об этом пишет SportArena.

В то же время издание уточнило, что окончательные даты проведения игр пока не назначены.

"Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ не будет наказывать техническим поражением "Полтаву" и "Нафтовик" за неудовлетворительное состояние газона", — утверждают журналисты.

Напомним, 30 ноября должны были пройти три матча 1/4 финала Кубка Украины — "Нафтовик" — "Динамо" (в Ахтырке), "Полтава — Шахтер" (в Полтаве), "Днепр" — "Ворскла" (в Днепре). Тогда состоялась только последняя игра, "днепряне" победили соперников.