Лига Европы: "Шахтер" побеждает "Брагу" в первом тайме, видео голов

В четверг, 8 декабря, в Португалии первый тайм матча заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы между донецким "Шахтером" и местной "Брагой" (группа H) завершился со счетом 2:1.

Игра проходит в Браге на стадионе "Брага Мунисипал".

Противостояние началось с активной атаки хозяев поля, однако гости вышли из обороны с помощью передач. На 16 минуте игры португальцы могли забить, тогда пробил Орта, но голкиперу "горняков" удалось защитить ворота.

Через несколько минут открыть счет удалось "Шахтеру": Кривцов после подачи с углового сильно и точно пробил головой из вратарской зоны, мяч попал в сетку. После гола команда не остановилась на достигнутом, создала очень опасный момент на 37-й минуте, а на 39-й — увеличила отрыв.

Второй мяч в сетку ворот "Браги" отправил Тайсон (получил пас от Марлоса), он выбежал один на один с голкипером и пробил в угол. После этого противник пытался отыграться, пробил раз по воротам, но мяч поймал Шевченко.

Между тем в конце первого тайма португальцам таки удалось забить. Орта отдал мяч Стоильковичу, а тот сильно пробил головой, сделав счет 2:1 в пользу украинской команды.

Составы команд-соперниц:

"Шахтер": Шевченко — Бутко, Кривцов, Ордец, Матвиенко — Малышев, Танковский — Марлос, Дентиньо, Тайсон — Борячук;

"Брага": Марафона — Байано, Росич, Пинто, Гойяно — Эдуардо, Тиба, Вукчевич — Стойликович, Фонте, Хорта.

Гол Кривцова

Гол Тайсона

Напомним, 24 ноября прошел матч пятого тура группового этапа Лиги Европы "Шахтер" — турецкий "Коньяспор", который завершился со счетом 4:0. Узнать больше о победе "горняков" можно здесь.

Фото: twitter.com/FCShakhtar, видео: ЛУЧШИЙ ВИД СПОРТА, COX ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ